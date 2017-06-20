Смолов не хочет меняться футболками с Роналду

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что в команде много желающих поменяться футболками с португальцем Криштиану Роналду, но он не находится в их числе.
Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций намечена на среду. После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики, с которой они сыграли вничью (2:2).
"Желающих будет хоть отбавляй, но я не в их числе", — заявил Смолов журналистам на вопрос, договорились ли уже в сборной России, кто будет после матча меняться футболками с Роналду.
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Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
Двукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
В состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
С капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.