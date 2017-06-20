Смолов не хочет меняться футболками с Роналду

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что в команде много желающих поменяться футболками с португальцем Криштиану Роналду, но он не находится в их числе.

Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций намечена на среду. После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики, с которой они сыграли вничью (2:2).

"Желающих будет хоть отбавляй, но я не в их числе", — заявил Смолов журналистам на вопрос, договорились ли уже в сборной России, кто будет после матча меняться футболками с Роналду.