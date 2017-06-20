Смолов считает, что сборной России не нужен футболист уровня Роналду

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборной России не нужен футболист такого уровня, как лидер национальной команды Португалии Криштиану Роналду, потому что сложно выстроить коллектив, когда все крутится вокруг одного человека, заявил нападающий российской команды Федор Смолов.

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Сборная России встретится с командой Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций на стадионе "Спартак" в Москве в среду.

"У нас такого человека нет, который боролся бы с (аргентинцем Лионелем) Месси и Роналду, но я уверен, что он и не нужен, потому что очень тяжело выстроить коллектив, когда в команде есть такой человек. Тяжело, когда в команде крутится все вокруг одного человека", — сказал Смолов журналистам на предматчевой пресс-конференции.

"На самом деле я не обращаю внимания на сравнения (с Роналду) и считаю их не совсем уместными. Все покажет игра", — добавил форвард.

Также Смолов отметил, что сейчас задача команды — готовиться к игре с португальцами. "Задача игроков и моя будет хорошо потренироваться, выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле", — резюмировал он.