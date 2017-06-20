Серб Мажич назначен главным арбитром матча КК-2017 Камерун - Австралия

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Судейская бригада из Сербии во главе с Милорадом Мажичем назначена на матч группового этапа Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Австралии, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы В между командами Камеруна и Австралии пройдет на поле стадиона "Санкт-Петербург" в четверг, 22 июня, и начнется в 18:00 мск.

Как сообщается, помогать Мажичу будут судьи на линиях Далибор Джурджевич и Милован Ристич. Резервным арбитром матча назначен аргентинец Нестор Питана. Рефери-видеоассистентами на встречу назначены парагваец Энрике Касерес, американец Джайр Марруфо и аргентинец Эрнан Майдана.

В своих стартовых матчах на Кубке конфедераций сборные Камеруна и Австралии потерпели поражения, соответственно, от команд Чили (0:2) и Германии (2:3).