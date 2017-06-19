Московские атлеты завоевали две медали на чемпионате и первенстве Европы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На чемпионате и первенстве Европы по триатлону две первые награды завоевали москвичи, сообщает портал правительства Москвы. Дмитрий Полянский и Анастасия Абросимова получили бронзу в смешанной эстафете, а Екатерина Матюх — серебро в эстафете "микст".
Полянский и Абросимова выступили вместе с Анастасией Горбуновой и Владимиром Турбаевским. Выиграли гонку датчане, которые опередили французских спортсменов на семь секунд, и на 15 секунд — россиян.
Смешанная эстафета стала последним видом программы этих соревнований. Чемпионат и первенство Европы по триатлону прошли в австрийском Кицбюэле с 16 по 18 июня.