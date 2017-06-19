Московские атлеты завоевали две медали на чемпионате и первенстве Европы

Дмитрий Полянский (Россия) на соревнованиях по триатлону на XXXI летних Олимпийских играх. Архивное фото

Дмитрий Полянский (Россия) на соревнованиях по триатлону на XXXI летних Олимпийских играх. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На чемпионате и первенстве Европы по триатлону две первые награды завоевали москвичи, сообщает портал правительства Москвы. Дмитрий Полянский и Анастасия Абросимова получили бронзу в смешанной эстафете, а Екатерина Матюх — серебро в эстафете "микст".

Полянский и Абросимова выступили вместе с Анастасией Горбуновой и Владимиром Турбаевским. Выиграли гонку датчане, которые опередили французских спортсменов на семь секунд, и на 15 секунд — россиян.

Смешанная эстафета стала последним видом программы этих соревнований. Чемпионат и первенство Европы по триатлону прошли в австрийском Кицбюэле с 16 по 18 июня.