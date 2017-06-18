Защитника Шишкина не удивляет, что что на сборную России "мало кто ставит"

МОСКВА, 18 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Защитник сборной России по футболу Роман Шишкин заявил, что его не удивляет тот факт, что мало кто расценивает россиян в качестве фаворитов Кубка конфедераций 2017 года, но игроки будут готовиться и показывать свой максимум.

Россияне в субботу в Санкт-Петербурге в рамках первого матча Кубка конфедераций победили новозеландцев со счетом 2:0. В следующем туре команда Станислава Черчесова 21 июня в Москве встретится со сборной Португалии.

"Понятно, что многие на нас не ставят, но мы будем готовиться и показывать свой максимум, а на поле уже будет видно", — сказал Шишкин журналистам.

Также футболист рассказал о предстоящем матче с командой Португалии. "Я не сказал бы, что наша главная задача в игре с Португалией "закрыть" Криштиану (Роналду). Понятно, что он лидер команды и звезда мирового футбола, и можем сделать на него акцент, но сборная Португалии – это команда, и играть мы будем против команды", — пояснил он.

В воскресенье в Москве прошла тренировка национальной команды.

"Сегодня была восстановительная тренировка, все хорошо поработали. Главное, что выиграли вчера, теперь двигаемся дальше. Это был первый официальный матч сборной России при новом главном тренере и конечно, было непросто, но главное, что выиграли. Плюс очень важно, что наигрывали разные наши вещи. Спасибо болельщикам за поддержку. Я думаю, что все ребята опытные, провели много матчей, и тут на фоне эмоций никакого волнения уже не было", — отметил Шишкин.