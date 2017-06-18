Система видеопомощи арбитрам не будет применяться в ближайшем сезоне РФПЛ

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Система видеопомощи арбитрам (VAR), применяющаяся на российских стадионах во время матчей Кубка конфедераций, не будет работать в следующем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), заявил агентству "Р-Спорт" председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что Россия подала в Международную федерацию футбола (ФИФА) заявку на использование VAR в национальном чемпионате. По словам Мутко, стоимость системы видеоповторов на один стадион составляет 1,2 миллиона долларов, а ее эксплуатации — 100 тысяч долларов.

"Тот вопрос, с которым Виталий Мутко обратился в ФИФА, по-моему, решается положительно, — сказал Бутенко по телефону. — Но оборудование будет на четырех аренах, а стадионов РФПЛ у нас 16. Несправедливо, если где-то VAR будет работать, а где-то — нет. Здесь нужна воля и желание клубов, потому что финансовая составляющая серьезная. Ведь нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения. В ближайшем сезоне РФПЛ VAR мы точно не увидим. Думаю, чемпионат мира 2018 года окончательно убедит всех, что видеоповторы необходимы".

VAR впервые была использована на Кубке конфедераций по футболу в матче между сборными Португалии и Мексики. Матч, состоявшийся в воскресенье в Казани, закончился со счетом 2:2. Арбитры обратились к системе видеопомощи в середине первого тайма. Причиной послужил спорный момент с забитым мячом Пепе, который судьи отменили, зафиксировав офсайд.