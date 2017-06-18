Тренер сборной Португалии по футболу прокомментировал матч с мексиканцами

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Португалии уступили мексиканцам в скорости в матче Кубка конфедераций, заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Сборные Португалии и Мексики в воскресенье сыграли вничью со счетом 2:2 в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017, который прошел в Казани. Игра началась с минуты молчания в память о погибших в лесном пожаре в Португалии.

"Хотел бы выразить соболезнования семьям пострадавших при пожаре в Португалии. Игра была сложной. Мексиканцы были быстрее, они постоянно давили и не давали нам играть. У нас не все получалось, мы были не уверены в себе. Мексиканцы атаковали много, а мы играли не очень последовательно. Много теряли мяч, давали сопернику много пространства. Удалось забить гол, был шанс забить еще и не пропустить, но это не удалось", — сказал Сантуш журналистам.

"В перерыве я просил игроков давить в атаке, больше играть в короткий пас, но улучшения не было. Я сделал замены, игра стала получше. Мы стали больше атаковать, забили еще, но, к сожалению, не выиграли. Результат справедлив. Мексиканцы играли даже лучше, чем мы", — отметил тренер португальцев.