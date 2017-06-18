Роналду из-за травмы не пришел на пресс-конференцию

Криштиану Роналду на разминке перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики. 18 июня 2017

Криштиану Роналду на разминке перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики. 18 июня 2017

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду не пришел на обязательную пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с Мексикой, так как находился у докторов команды.

Сборные Португалии и Мексики в матче группового этапа Кубка конфедераций сыграли вничью со счетом 2:2. Роналду был назван лучшим игроком встречи и по регламенту должен был посетить пресс-конференцию после игры.

"Роналду находится у врачей в связи с травмой колена. Ему оказывают помощь. Он не придет на пресс-конференцию, но пообщается с представителями СМИ в микст-зоне", — заявил представитель пресс-службы ФИФА журналистам.