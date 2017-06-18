Тренер мексиканцев считает, что команда на равных сыграла с португальцами

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Мексики заслужили ничью в матче Кубка конфедераций с командой Португалии, сказал главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

Сборные Португалии и Мексики в воскресенье сыграли вничью со счетом 2:2 в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017, который прошел в Казани.

"Статистику матча еще надо рассмотреть и обсудить. У нас было почти 60% времени владения мячом. Мы показали хорошую игру. Это (португальцы) все-таки чемпионы Европы. Мы играли уравновешено, португальцам пришлось изменить свою игровую схему во время матча с 4-3-3 на другую. Мы начали матч не очень хорошо, но все равно не дали португальцам забить до 34-й минуты. Мы смогли отыграться, давили и смогли забить в конце матча еще раз. Мы выполнили свой план на игру, и поэтому сегодня набрали очко", — сказал Осорио журналистам.

"Мы играли на равных. Есть над чем работать, но во втором тайме мы показали очень хорошую игру. Каждый следующий матч важен. Постараемся сосредоточиться на следующем матче. Соперник будет делать все, чтобы сохранить шансы", — отметил тренер сборной Мексики.

Следующим соперником мексиканцев на Кубке конфедераций будет сборная Новой Зеландии, игра пройдет 21 июня на стадионе "Фишт" в Сочи.