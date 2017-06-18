Португалия и Мексика сыграли вничью на Кубке конфедераций

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедераций, сообщает агентство Р-Спорт.

Игра группы А прошла в Каазани и завершилась со счетом 2:2.

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На гол португальца Рикарду Куарежмы, открывшего счет на 34-й минуте, мексиканцы ответили точным ударом Хавьера Эрнандеса на 42-й. Во втором тайме особенно результативной выдалась последняя пятиминутка: на 86-й минуте Седрик Соареш вывел португальцев вперед, а уже в компенсированное время (90+1) Эктор Морено восстановил равновесие.

На 22-й минуте, в спорном моменте с голом португальского защитника Пепе, на турнире впервые применили систему видеопомощи арбитрам. Рассмотрев эпизод, судьи установили, что был офсайд, и отменили гол.

В следующем матче, 21 июня, португальцам предстоит встреча со сборной России в Москве, а мексиканцы сыграют с Новой Зеландией в Сочи.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В турнире принимают участие сборные России, Германии, Португалии, Африки, Мексики, Чили, Австралии и Новой Зеландии.

Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

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