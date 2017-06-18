Португалия и Мексика сыграли вничью на Кубке конфедераций

20:0318.06.2017
(обновлено: 20:34 18.06.2017)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедераций, сообщает агентство Р-Спорт.
Игра группы А прошла в Каазани и завершилась со счетом 2:2.
Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
Буду следить только за выступлением сборной России
Посмотрю пару матчей, если будет время
Нет, вот Чемпионат мира – другое дело
Не интересуюсь футболом
На гол португальца Рикарду Куарежмы, открывшего счет на 34-й минуте, мексиканцы ответили точным ударом Хавьера Эрнандеса на 42-й. Во втором тайме особенно результативной выдалась последняя пятиминутка: на 86-й минуте Седрик Соареш вывел португальцев вперед, а уже в компенсированное время (90+1) Эктор Морено восстановил равновесие.
На 22-й минуте, в спорном моменте с голом португальского защитника Пепе, на турнире впервые применили систему видеопомощи арбитрам. Рассмотрев эпизод, судьи установили, что был офсайд, и отменили гол.
В следующем матче, 21 июня, португальцам предстоит встреча со сборной России в Москве, а мексиканцы сыграют с Новой Зеландией в Сочи.
Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В турнире принимают участие сборные России, Германии, Португалии, Африки, Мексики, Чили, Австралии и Новой Зеландии.
Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.
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Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
Двукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
В состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
С капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.