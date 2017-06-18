Шкаликов: Ковалев не сумел правильно выстроить повторный бой с Уордом
19:3118.06.2017
(обновлено: 19:33 18.06.2017)
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МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Россиянин Сергей Ковалев не смог правильно построить повторный поединок с американцем Андре Уордом, оппонент выглядел ярче и точнее, заявил агентству "Р-Спорт" бывший боксер-профессионал, а в настоящее время промоутер и комментатор Андрей Шкаликов.
Ковалев в субботу в Лас-Вегасе проиграл Уорду в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери в ринге остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько ударов.
"У Сергея бой вообще не получился, он не мог переиграть соперника, — сказал по телефону Шкаликов. — По ударам счет был одинаковым, но Уорд был более ярким, более осторожным и более точным. И Сергей начал уставать — не представляю, почему это произошло, ведь у него и стимул, и подготовка были хорошими. Судья, конечно, остановил поединок несколько преждевременно, но не знаю, что произошло бы, если бы встреча продолжилась дальше, ведь он пропустил сильный удар. Да, были удары ниже пояса, но они были не настолько смертельными, они попадали в резинку. Я слегка разочарован и сам удивляюсь, почему так получилось".
Собеседник агентства отметил, что американец повторную встречу провел более уверенно, чем первую. "Уорд ничем не удивил, но он заматерел после первого поединка, — подчеркнул эксперт. — Он поверил в себя, он стал еще лучше и увереннее. И складывается впечатление, что он сильно прибавил, а Ковалев несколько сдал. Я от Уорда ждал примерно такого же рисунка боя, но думал, что Сергей будет в лучшей форме".
"Мне было бы интересно посмотреть третий бой между ними, — продолжил Шкаликов. — И это было бы справедливо, ведь поединок был прекращен раньше времени. Все ожидали какого-то продолжения, и многие говорят, что Сергею надо было встать на колено. Но он бы не встал, да и я бы никогда специально не встал. Вызовет ли матч интерес у телевидения? На телевидении, наверное, проведут анализ, и тогда он состоится. Но вот Уорду бой уже не нужен. Ситуация двоякая — бой нужен Ковалеву, а не Уорду. Но апелляция может помочь Ковалеву получить право на еще один реванш".
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В ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.
Перед встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.
Вторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.
В последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.
Уорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.
Дважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.
В финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.
На момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).
Сергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.
С российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.
Позже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.
Сторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.
Сам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".