Шкаликов: Ковалев не сумел правильно выстроить повторный бой с Уордом

Сергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017

Сергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Россиянин Сергей Ковалев не смог правильно построить повторный поединок с американцем Андре Уордом, оппонент выглядел ярче и точнее, заявил агентству "Р-Спорт" бывший боксер-профессионал, а в настоящее время промоутер и комментатор Андрей Шкаликов.

Ковалев в субботу в Лас-Вегасе проиграл Уорду в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери в ринге остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько ударов.

"У Сергея бой вообще не получился, он не мог переиграть соперника, — сказал по телефону Шкаликов. — По ударам счет был одинаковым, но Уорд был более ярким, более осторожным и более точным. И Сергей начал уставать — не представляю, почему это произошло, ведь у него и стимул, и подготовка были хорошими. Судья, конечно, остановил поединок несколько преждевременно, но не знаю, что произошло бы, если бы встреча продолжилась дальше, ведь он пропустил сильный удар. Да, были удары ниже пояса, но они были не настолько смертельными, они попадали в резинку. Я слегка разочарован и сам удивляюсь, почему так получилось".

Собеседник агентства отметил, что американец повторную встречу провел более уверенно, чем первую. "Уорд ничем не удивил, но он заматерел после первого поединка, — подчеркнул эксперт. — Он поверил в себя, он стал еще лучше и увереннее. И складывается впечатление, что он сильно прибавил, а Ковалев несколько сдал. Я от Уорда ждал примерно такого же рисунка боя, но думал, что Сергей будет в лучшей форме".

"Мне было бы интересно посмотреть третий бой между ними, — продолжил Шкаликов. — И это было бы справедливо, ведь поединок был прекращен раньше времени. Все ожидали какого-то продолжения, и многие говорят, что Сергею надо было встать на колено. Но он бы не встал, да и я бы никогда специально не встал. Вызовет ли матч интерес у телевидения? На телевидении, наверное, проведут анализ, и тогда он состоится. Но вот Уорду бой уже не нужен. Ситуация двоякая — бой нужен Ковалеву, а не Уорду. Но апелляция может помочь Ковалеву получить право на еще один реванш".