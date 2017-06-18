Матч Кубка конфедераций Португалия - Мексика начнется с минуты молчания

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт. Матч группового этапа Кубка конфедераций по футболу 2017 года, который проходит в России, между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания в память о погибших в лесном пожаре в Португалии, сообщается на официальном сайте Португальской футбольной федерации (FPF).

Число жертв мощнейшего лесного пожара в Португалии, по последним данным, составляет более 60 человек, десятки пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Это самое большое число жертв от лесных пожаров в Португалии за последние десятилетия. Огонь продолжает бушевать в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура), в 200 километрах от Лиссабона.

Встреча группы A между сборными Португалии и Мексики пройдет в воскресенье в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени. Отмечается, что FPF обратилось в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой провести минуту молчания в память о погибших в лесном пожаре перед стартовым свистком и получила на это согласие. Кроме того, португальские футболисты выйдут на предстоящую игру с траурными повязками.

Игроки, тренеры и персонал сборной Португалии, а также сотрудники FPF решили собрать денежные средства для отправки в Педроган-Гранди в целях оказания помощи семьям погибших в результате пожара.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.