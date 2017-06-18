Рефери боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца Андре Уорда в бою-реванше с Сергеем Ковалевым и ошибся с досрочной остановкой поединка.

Россиянин проиграл Уорду в бою за чемпионские пояса трех боксерских организаций (WBA (Super), IBF и WBO) в полутяжелом весе. Американский рефери остановил бой в восьмом раунде после того, как Ковалев пропустил удар в пах и еще несколько ударов. После боя Ковалев заявил, что не понял этого решения судьи.

"Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой", — написал Уикс в своем микроблоге в Twitter.

I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake — Tony Weeks (@TonyWeeks_) 18 июня 2017 г.

Промоутер Ковалева Кэти Дува ранее заявила, что команда россиянина подаст протест на результат второго боя.

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