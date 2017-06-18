Открытие Кубка конфедераций-2017 было грандиозным, заявил глава ФИФА

Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что открытие Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге получилось грандиозным.

Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой присутствует Инфантино, стартовала в воскресенье в Санкт-Петербурге. Она проходит на следующий день после первого матча Кубка конфедераций 2017 года, в котором сборная России на стадионе "Санкт-Петербург" обыграла команду Новой Зеландии — 2:0.

"В Санкт-Петербурге я чувствую себя как дома. Я уже провел время в России, и буду проводить в ближайший год, чтобы организовать лучший в истории чемпионат мира. Вчера прошло грандиозное открытие Кубка конфедераций, поздравляю сборную России с победой. Поздравляю РФС, оргкомитет, моего друга Виталия (Мутко), Никиту (Симоняна), которые сделали все, чтобы провести этот Кубок конфедераций. Этот проект изменит ландшафт российского футбола", — сказал Инфантино журналистам.

"Внимание всего мира приковано к России и в этом году, и в следующем. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в России. Мы вместе — ФИФА, УЕФА, оргкомитет — готовим мероприятие, которого еще не видел свет, — продолжил он. — Хочу отметить замечательный уровень инфраструктуры. Стадион в Санкт-Петербурге производит огромное впечатление, как и другие стадионы".

Инфантино добавил, что проведение чемпионата мира, по его мнению, даст толчок развитию футбола в России. "Мир нуждается в сильном Российском футбольном союзе. Я рассчитываю на вашу поддержку, вы тоже можете рассчитывать на меня", — продолжил глава ФИФА.

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