Открытие Кубка конфедераций-2017 было грандиозным, заявил глава ФИФА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что открытие Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге получилось грандиозным.
Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой присутствует Инфантино, стартовала в воскресенье в Санкт-Петербурге. Она проходит на следующий день после первого матча Кубка конфедераций 2017 года, в котором сборная России на стадионе "Санкт-Петербург" обыграла команду Новой Зеландии — 2:0.
"В Санкт-Петербурге я чувствую себя как дома. Я уже провел время в России, и буду проводить в ближайший год, чтобы организовать лучший в истории чемпионат мира. Вчера прошло грандиозное открытие Кубка конфедераций, поздравляю сборную России с победой. Поздравляю РФС, оргкомитет, моего друга Виталия (Мутко), Никиту (Симоняна), которые сделали все, чтобы провести этот Кубок конфедераций. Этот проект изменит ландшафт российского футбола", — сказал Инфантино журналистам.
"Внимание всего мира приковано к России и в этом году, и в следующем. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в России. Мы вместе — ФИФА, УЕФА, оргкомитет — готовим мероприятие, которого еще не видел свет, — продолжил он. — Хочу отметить замечательный уровень инфраструктуры. Стадион в Санкт-Петербурге производит огромное впечатление, как и другие стадионы".
Инфантино добавил, что проведение чемпионата мира, по его мнению, даст толчок развитию футбола в России. "Мир нуждается в сильном Российском футбольном союзе. Я рассчитываю на вашу поддержку, вы тоже можете рассчитывать на меня", — продолжил глава ФИФА.
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.