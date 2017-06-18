Команда Ковалева подаст протест на результат второго боя с Уордом

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Команда боксера Сергея Ковалева в понедельник подаст протест на результат второго боя с американцем Андре Уордом, заявила промоутер россиянина Кэти Дува.
В субботу прошел бой за титулы боксерских организаций WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок носил статус матча-реванша — год назад россиянин уступил американцу в Лас-Вегасе. Судьи единогласно отдали победу Уорду, что вызвало недовольство стороны российского боксера.
"@andreward stops @KrusherKovalev with a savage right for the championship." — @maxkellerman on Ward 8th-round TKO @WardKovalev 2 pic.twitter.com/Xl5V9zVtNx— HBOboxing (@HBOboxing) 18 июня 2017 г.
На сей раз Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом. Рефери вмешался в ход поединка после того, как россиянин получил удар в пах, а затем пропустил еще серию ударов.
"Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор", — заявила Дува журналистам.
Позднее были опубликованы судейские записки боя: на момент остановки поединка Уорд побеждал на карточках двух судей.
ICYMI, here's the scorecard for #KovalevWard2 pic.twitter.com/UCq3t5uSP1— Heidi Fang (@HeidiFang) 18 июня 2017 г.