Команда Ковалева подаст протест на результат второго боя с Уордом

Андре Уорд и Сергей Ковалев во время боя. 17 июня 2017

Андре Уорд и Сергей Ковалев во время боя. 17 июня 2017

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Команда боксера Сергея Ковалева в понедельник подаст протест на результат второго боя с американцем Андре Уордом, заявила промоутер россиянина Кэти Дува.

В субботу прошел бой за титулы боксерских организаций WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок носил статус матча-реванша — год назад россиянин уступил американцу в Лас-Вегасе. Судьи единогласно отдали победу Уорду, что вызвало недовольство стороны российского боксера.

На сей раз Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом. Рефери вмешался в ход поединка после того, как россиянин получил удар в пах, а затем пропустил еще серию ударов.

"Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор", — заявила Дува журналистам.

Позднее были опубликованы судейские записки боя: на момент остановки поединка Уорд побеждал на карточках двух судей.

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