Сборная России победила новозеландцев на старте Кубка конфедераций
19:5317.06.2017
(обновлено: 20:09 17.06.2017)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские футболисты обыграли сборную Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций. Игра прошла на стадионе "Санкт-Петербург Арена" в северной столице и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.
Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
Буду следить только за выступлением сборной России
Посмотрю пару матчей, если будет время
Нет, вот Чемпионат мира – другое дело
Не интересуюсь футболом
Первый гол турнира оказался автоголом — на 31-й минуте, после удара российского полузащитника Дениса Глушакова, мяч попал в штангу, после чего несколько игроков новозеландской команды пытались его выбить, а Глушаков — добить в ворота. Изначально на официальном сайте ФИФА автором мяча был указан Глушаков, но вскоре гол переписали на новозеландского защитника Майкла Боксолла.
Первым же из российских футболистов, отличившихся на турнире, стал Федор Смолов — форвард поразил ворота соперника на 69-й минуте.
Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В группе A вместе со командами России и Новой Зеландии выступают Мексика и Португалия, а в группе B — Германия, Чили, Австралия и Камерун.
Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.
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Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
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