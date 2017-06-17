Сборная России победила новозеландцев на старте Кубка конфедераций

Главное за 17 июня 2017 года (8)

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские футболисты обыграли сборную Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций. Игра прошла на стадионе "Санкт-Петербург Арена" в северной столице и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

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Первый гол турнира оказался автоголом — на 31-й минуте, после удара российского полузащитника Дениса Глушакова, мяч попал в штангу, после чего несколько игроков новозеландской команды пытались его выбить, а Глушаков — добить в ворота. Изначально на официальном сайте ФИФА автором мяча был указан Глушаков, но вскоре гол переписали на новозеландского защитника Майкла Боксолла.

Первым же из российских футболистов, отличившихся на турнире, стал Федор Смолов — форвард поразил ворота соперника на 69-й минуте.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В группе A вместе со командами России и Новой Зеландии выступают Мексика и Португалия, а в группе B — Германия, Чили, Австралия и Камерун.

Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

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