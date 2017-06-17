Камерунские футболисты проводят тренировку перед матчем Кубка конфедераций

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная Камеруна по футболу проводит тренировку перед матчем Кубка конфедераций против команды Чили в полном составе, за исключением защитника Амбруаза Ойонго.
Камерунцы в субботу вечером проводят тренировку на стадионе "Спартак" в Москве. Под руководством главного тренера Уго Броса в занятии участвуют 22 футболиста, попавшие в заявку.
Брос на пресс-конференции заявил, что Ойонго не было времени поменять на другого игрока.
Сборные Камеруна и Чили встретятся в воскресенье на стадионе "Спартак" в первом туре Кубка конфедераций. Игра начнется в 21:00 мск.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>