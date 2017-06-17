Капитана сборной Камеруна по футболу не смущает погода в России

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Капитан сборной Камеруна по футболу Бенжамен Муканджо заявил, что его не смущает относительно холодная и непривычная для африканской команды погода в Москве.

Сборная Камеруна прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций. В первом матче "Неукротимые львы" в воскресенье на московском стадионе "Спартак" сыграют со сборной Чили.

"Погодные условия будут одинаковыми и для нашей команды, и для чилийской. Мы знаем, что такое зима, что такое лето, мы адаптируемся, ведь наши игроки выступаю в Европе и ко многому привыкли. Да, наши тренировки проходили при более высокой температуре, но это не тот аспект, который скажется на результате. Есть более важные моменты, чисто игровые", — сказал Муканджо на пресс-конференции.

Капитан камерунцев также не считает факт преимущества его команды в физическом росте над чилийцами существенным бонусом. "У нас есть очень хорошие игроки, и не все из них обязательно высокие. Все зависит от того, как динамично и агрессивно вы играете, а не сколько сантиметров составляет ваш рост. Может, мы повыше чилийцев, но я не сказал бы, что это явное преимущество. У нас есть свои настоящие преимущества, которые мы используем", — добавил форвард.