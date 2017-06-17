Путин: Россия готова провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на стадионе Санкт-Петербург во время матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на стадионе Санкт-Петербург во время матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Россия готова провести Кубок конфедераций по футболу на самом высоком уровне, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном открытии соревнований.

"Наша ответственность и решимость провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне. Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную и открытую для мира Россию", — сказал Путин.

Глава государства надеется, что на стадионах в городах, где будут проходить матчи Кубок конфедераций, будет вестись честная борьба.

"Это прекрасные города со своей историей и динамичной жизнью. Именно здесь на современных футбольных аренах будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матча", — подчеркнул Путин. Он выразил уверенность, что миллионы людей на планете увидят "красивое, захватывающее зрелище, искусство мастеров мяча, настоящий триумф спорта".

Президент РФ пожелал успехов и командам, и болельщикам. "Дорогие друзья, будем смотреть футбол! Добро пожаловать в Россию!" — сказал он.

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