Тренер сборной Португалии поделился впечатлениями от организации КК-2017

КАЗАНЬ, 17 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Организаторам Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России удалось хорошо подготовиться к старту турнира, заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Матчи турнира примут Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Первый матч в Казани состоится 18 июня. На "Казань Арене" сыграют команды Португалии и Мексики.

"Хотел бы поздравить Россию со стартом турнира. Все наши требования были выполнены, и мои ожидания от организации даже превышены. Организаторы в России сделали все возможное. Уверен, что турнир будет успешным. Россияне всегда очень добры и гостеприимны. Нам очень хорошо здесь, как и другим командам", — сказал Сантуш журналистам.

"Завтра будет тяжело. Первая игра всегда важна на турнире. Здесь все чемпионы. Это по-настоящему чемпионский турнир. Здесь все претендуют на титул", — отметил тренер португальцев.

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