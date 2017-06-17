Министр спорта: Россия на 100% готова к Кубку конфедераций

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Представители ФИФА не ожидали, что Россия настолько будет готова к Кубку конфедераций, готовность Бразилии к турниру четыре года назад была меньше, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Нет, вот Чемпионат мира – другое дело

Не интересуюсь футболом Результаты Вам интересен Кубок конфедераций? 18.9% Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

11% Буду следить только за выступлением сборной России

12.2% Посмотрю пару матчей, если будет время

11.3% Нет, вот Чемпионат мира – другое дело

46.6% Не интересуюсь футболом Все опросы Голосовать

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Турнир откроется в субботу, на стадионе "Санкт-Петербург" сыграют сборные России и Новой Зеландии, встреча начнется в 18:00 мск.

"Для России это огромный праздник. Если говорить о готовности, то она стопроцентная. Проект очень сложный, комплексный, но мы полностью удовлетворены подготовкой. Главное — готовность положительно оценивают представители ФИФА. Вы сами видели, какое положительное отношение к мероприятиям, которые мы проводим. У нас никогда не было подобного мероприятия. Даже Олимпиада в этом плане попроще: там один город, два кластера. Говоря о коллегах, готовность в Бразилии была гораздо меньше, чем в России. ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций", — сказал Колобков на пресс-конференции.

"Давайте объективно оценивать, футбол – спорт номер один в мире. Весь мир играет в футбол, здесь высокая конкуренция и повышенное внимание, — ответил Колобков на вопрос о своем отношении к футболу. — У меня много друзей футболистов еще со времен, когда я был спортсменом. Никакой зависти и негативного отношения к футболистам у меня нет. Другой вопрос, когда я не вижу должного отношения от игроков. Когда футболисты готовы умирать за клуб, за страну, за родину, это можно только уважать, тем более под таким давлением со стороны болельщиков и прессы. Но когда что-то не получается… Я сам играю в футбол несколько раз в неделю, и понимаю, насколько это сложно".

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