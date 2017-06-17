С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, который выбран оракулом Кубка конфедераций, предсказал победу сборной России в первом матче турнира – в субботу против Новой Зеландии, передает корреспондент РИА Новости.

Предсказания кот-оракул делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ахилл выбирает одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске подходит кот и откуда отведает лакомство, та команда и будет считаться победителем.

Сегодня Ахиллу нужно было сделать выбор между Россией и Новой Зеландией. Кот подошел к миске с флагом России, но, видимо, из-за большого количества журналистов вокруг не стал есть корм, а улегся рядом.

Ранее сообщалось, что среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот — Ахилл. Это полуторагодовалый белоснежный кот, живущий в Зимнем Дворце с рождения. Ахилл живет с врожденной глухотой, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к выбору, анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.