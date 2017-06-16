CAS отклонил апелляцию боксера Алояна против лишения его серебра ОИ-2016

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Михаила Алояна против лишения его серебряной медали Олимпиады-2016 из-за применения запрещенных препаратов, сообщается на сайде суда.
В конце декабря юрист Артем Пацев сообщил, что подана апелляция в CAS. Суд, рассмотрев апелляцию, принял решение отклонить ее и аннулировать результаты Алояна с 15 по 21 августа 2016 года. Таким образом, российский боксер лишился медали Игр в Рио-де-Жанейро.
Алоян 11 мая победил Ядера Кардосу из Никарагуа в своем дебютном бою на профессиональном ринге.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>