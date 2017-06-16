Футбольного тренера уволили после победы его команды со счетом 25:0

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Испании наставника детской футбольной команды уволили за "слишком успешную игру", сообщает британский таблоид Daily Mail.

По информации издания, менеджеры клуба "Серранос" решили отправить тренера в отставку после того, как его подопечные разгромили противника со счетом 25:0. Они сочли, что такой результат мог оскорбить соперников, поскольку противоречил "духу игры".

Адвокат тренера попытался оспорить вердикт руководства команды. В частности, он отметил, что никто не требовал от юных футболистов забить "как можно больше голов". Более того, наставник просил детей уделить пристальное внимание игре на собственной половине поля. Несмотря на возражения, решение менеджеров осталось в силе.

Проигравшая команда "Беникалап" заняла в турнирной таблице детской лиги Испании последнюю строчку, пропустив за год 247 мячей. Разгромный матч с клубом "Серранос" стал для нее последним в сезоне 2016-2017.