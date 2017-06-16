Московские синхронистки завоевали награды Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Московские синхронистки стали серебряными призерами VIII летней Спартакиады учащихся России, которая проходит в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении на официальном сайте Мэра Москвы. В командных соревнованиях они уступили спортсменкам из Санкт-Петербурга, третьими стали представительницы Подмосковья.

В сольных выступлениях второй стала москвичка Александра Быкова. Золото и бронзу завоевали Антонина Базлова (Санкт-Петербург) и Полина Кукушкина (Московская область).

Первое место в дуэтах заняли Ксения Ладная, Елизавета Минаева и Полина Кузнецова из Москвы.

"Подготовка к спартакиаде была тяжелая, долгая. Ежедневно тренировались с утра до ночи — 12 часов. Благодаря нашим тренерам мы сделали невозможное. Наш дуэт существует меньше года. Сначала было тяжело, неуютно, мы не ладили. Сейчас уже привыкли друг к другу, стало легче работать над программами. За это время мы выиграли первенство Москвы и России. Спартакиада — наша третья совместная победа", — рассказала Ксения Ладная.

Соревнования в Ростове-на-Дону завершатся 16 июня.