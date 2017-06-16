История Arteezy: забыть русский язык и заработать миллион долларов в Dota 2

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Иван Воронцов. В 2012 году, когда Dota 2 начала активно набирать популярность по всему миру, а профессиональная сцена была сравнительно небольшой, появилась информация о новом таланте, которому было суждено стать игроком мирового уровня. Шестнадцатилетний парень, родившийся в Узбекистане и в раннем возрасте переехавший вместе с семьей в Канаду, стал спарринг-партнером нескольких сильнейших игроков. Говорили, что с ним тренируются швед Густав "s4" Магнуссон и украинец Данил "Dendi" Ишутин — сильнейшие на своих позициях игроки мира, которые встретятся между собой в финале чемпионата мира (The International) в 2013 году.

Однако Артур Бабаев не торопился оказаться в одной профессиональных команд — учеба была на первом месте, и вопрос стоял лишь в том, кто сможет первым подписать с ним контракт, когда Артур закончит школу. Жизнь распорядилась иначе: уже в феврале 2014 года команда Evil Geniuses, находившаяся в стадии перестройки, пригласила троих игроков — шведа Людвига "zai" Уолберга, американца Питера "ppd" Дагера и Артура, к тому моменту уже известному широкой публике под ником "Arteezy". Тем же летом Артур помог команде занять третье место на The International 4, что стало лучшим результатом в истории команды. Из-за непростого характера в 2015-м и 2016 году Артур уходил из Evil Geniuses, но его команды не добивались на чемпионатах мира успеха, в то время как EG праздновали победу в 2015 году и заняли третье место в 2016-м.

Однако с возрастом Артур изменился, EG в третий раз приняли блудного сына, и уже через два месяца североамериканский коллектив будет одним из фаворитов The International 7. В Москву Артур приехал вместе с командой на турнир Epicenter, на котором EG заняли второе место, заработав 100 000 долларов.

— Когда твоя семья переехала в Канаду?

— Мои родители уехали из Узбекистана, когда мне было два года, тогда я еще толком не умел разговаривать. Когда родители рассматривали варианты для переезда, они остановились на Канаде, поскольку думали, что так будет лучше для моего будущего. Мне кажется, что двадцать лет назад была ощутимая разница в том, где расти — в Северной Америке или Узбекистане. В какой-то момент вопрос для родителей стоял лишь в том, в какую часть Канады переезжать — в восточную или западную. Ванкувер оказался оптимальным вариантом: тогда у семьи было не так уж много денег, а этот город казался наиболее престижным местом.

© Фото предоставлено пресс-службой ESforce Артур "Arteezy" Бабаев © Фото предоставлено пресс-службой ESforce Артур "Arteezy" Бабаев

— На каком языке вы разговариваете друг с другом?

— Когда мы только переехали в Канаду, я говорил по-русски. Тогда я начал учить английский, а русский, наоборот, стал забывать — я не мог уверенно переключаться с одного языка на другой. Я довольно хорошо знал русский, да и сейчас понимаю все, что говорят люди вокруг меня. Дома родители говорят со мной по-русски, а я отвечаю им на английском. Полагаю, что со стороны это выглядит довольно странно.

Когда мне было лет семь, я ходил в русскую школу, а после занятий там шел уже в обычную. Это было непросто, мне такая учеба не нравилась, и я часто ныл по этому поводу. Однако когда мне было где-то двенадцать лет, я сказал, что больше не хочу ходить в русскую школу, — вот с этого момента я и стал постепенно забывать язык. Сейчас я также могу общаться на русском, например, попросить что-то сделать, но описать свои эмоции по-русски уже не смогу.

— А думаешь ты на каком языке?

— На английском.

— И что твои родители думают по этому поводу?

— Они наполовину армяне, наполовину русские. Я уверен, что они были бы рады, если бы я говорил с ними по-русски, но вряд ли они слишком уж разочарованы этим фактом.

— Когда ты понял, что хочешь посвятить себя Dota 2?

— Где-то в 2012 году. Тогда я увидел видео, в котором Dendi играет на средней линии. В какой-то момент что-то щелкнуло у меня в голове, и я понял, что это то, чем я хочу заниматься. Я помню, как громко сказал: "Я хочу быть лучшим мидером".

Я и до этого немало играл, однако не задумывался над тем, как я это делаю. После того видео я начал просматривать записи своих матчей и анализировать, где я допустил ошибку. И стал смотреть огромное количество матчей китайских команд — например, смотрел буквально каждый матч Tong Fu. Тогда же я начал относиться к Dota 2 не просто как к игре, а как к соревновательной дисциплине.

— Как родители отнеслись к твоему увлечению?

— Сколько себя помню, я всегда играл. Я проводил большую часть времени дома, но родители относились к этому нормально и особо не следили за тем, во что я играю. Когда мне было 15 лет и я посмотрел то видео, то мне пришлось принять непростое решение. Я увлекался разными играми, но для того, чтобы стать лучшим, я должен был полностью сфокусироваться на Dota 2. Я решил оставить остальные игры и посвятить себя только одной.

© Фото предоставлено пресс-службой ESforce Артур "Arteezy" Бабаев © Фото предоставлено пресс-службой ESforce Артур "Arteezy" Бабаев

В какой-то момент мне пришлось начать просыпаться в пять часов утра, чтобы тренироваться. Мой отец, который очень рано уезжал на работу, спрашивал, почему я встал так рано и чем я занимаюсь. Я пытался ему объяснить, но он не придавал особого значения. А вот когда просыпалась мама и видела меня за компьютером, то вот тогда уже начинался крик — вряд ли в мире найдутся родители, которые будут рады видеть своего ребенка сидящим перед компьютером ранним утром. В любом случае я пытался играть настолько много, насколько позволяло время.

— И как ты попал на профессиональную сцену?

— Я довольно много играл в различных североамериканских турнирах, был активен на местном популярном форуме. Я был высокомерным и дерзким, и в какой-то момент меня заметил Джеки "EternaLEnVy" Мао — мы часто играли друг против друга. Он спросил, хочу ли я играть в его команде. На самом деле, он не знал, сколько мне лет, и, услышав ответ, пообещал, что вернется с предложением летом. В течение пары летних месяцев мы выиграли несколько небольших турниров, однако затем я должен был вернуться к занятиям в школе, поэтому наши пути разошлись.

— Но уже в ноябре он пригласил тебя для участия в турнире MLG Columbus.

— Да, и мы одержали победу, попутно обыграв всех сильнейших противников. Думаю, что профессиональная карьера для меня началась именно тогда.

— Однако впереди тебя ждали еще больше полугода в школе.

— Я точно не помню, но каким-то образом мне удалось учиться гораздо меньше, чем было положено. Канадская система образования выглядит следующим образом: в двенадцатом классе уроки разбиты на два дня, обычно каждый день у тебя по четыре полуторачасовых блока. У меня же было всего четыре блока вместо восьми. Благодаря этому у меня появилось время для тренировок, участия в турнирах, и я присоединился к Evil Geniuses.

— Чем ты пожертвовал в школьные годы, чтобы попасть в одну из сильнейших команд мира?

— У меня были действительно близкие друзья. Мне часто не хватает возможности просто провести с ними время, сходить на какую-то вечеринку. Думаю, я никогда не был каким-то социально активным ребенком. Родители говорили, что мне следует больше проводить времени на улице, но когда я решил посвятить себя игре, то практически перестал просто так выходить из дома. Хотя они продолжали выгонять меня на улицу по пятницам, чтобы поиграть в баскетбол. Однако, несмотря ни на что, мне удалось сохранить дружеские отношения со многими: я до сих пор встречаюсь с кем-то, и ребята меня поддерживают и понимают.

Если говорить о жертвах, то я пожертвовал своей социальной жизнью. Думаю, что где-то в двенадцатом классе я расстался со своей девушкой. Я был довольно эгоистичным и никогда не проводил с ней столько времени, сколько она заслуживала. Но, с другой стороны, я особо и не хотел проводить с ней время, потому что больше всего хотел стать лучшим. Она, конечно, была расстроена моим выбором, но я сделал то, что должен был сделать.

© Фото предоставлено пресс-службой ESforce Артур "Arteezy" Бабаев © Фото предоставлено пресс-службой ESforce Артур "Arteezy" Бабаев

— Был ли момент, когда ты понял, что стал лучшим?

— Думаю, что как раз в 2013 году, когда мы заняли первое место на MLG Columbus. Я обыграл Dendi, Mushi (Чай "Mushi" Ё Фун, в составе Team Orange занял третье место на чемпионате мира 2013 года. — Прим. ред.) и других лучших игроков средней линии. Даже до этого момента я, бывало, смотрел повторы их матчей и буквально смеялся. Я был дерзким и благодаря своему менталитету уже тогда считал, что я сильнейший, даже без победы в Коламбусе. Когда я доказал это себе, то гонка за тем, кто лучший, для меня утратила интерес.

— Как твои родители отнеслись к тому, что ты посреди учебного года улетел в другую страну, чтобы играть на турнире по Dota 2?

— На самом деле, я даже из школы не отпрашивался, просто улетел. Родители говорили, что не против поездки, поскольку даты турнира приходились на выходные. Тогда мама не думала, во что это выльется, — она хотела, чтобы я закончил школу, поступил в Университет Британской Колумбии, получил диплом доктора или занимался какой-то научной деятельностью. Однако после победы на MLG я окончательно укрепился в вере в то, чем хочу заниматься. Думаю, что моя мама также постепенно начала понимать меня и мои планы.

Тогда она не думала, что я буду часто отсутствовать из-за участия в турнирах. Тем не менее моя карьера шла вверх, и я был вынужден сдавать зачеты и экзамены заранее. Мама говорила мне, что я могу летать на турниры, пока справляюсь с учебой. Я продолжал получать хорошие оценки и совмещал учебу с тренировками. Однако в какой-то момент стало невозможно совмещать эти две вещи, летом я вообще был вынужден улететь на три недели. Я с большим трудом сдал выпускные экзамены, а экзамен по английскому вовсе сдавал осенью, поскольку физически не мог на нем присутствовать. Уже осенью, после The International 4, я вернулся в школу и закрыл все "хвосты". Что касается моей мамы, то она боялась, что я вообще не окончу школу.

© Фото предоставлено пресс-службой ESforce Артур "Arteezy" Бабаев © Фото предоставлено пресс-службой ESforce Артур "Arteezy" Бабаев

— The International 4 проходил в Сиэтле, который находится буквально в двухстах километрах от Ванкувера. Твои родители приехали болеть за тебя?

— Да, они были на турнире и на следующие чемпионаты мира приезжали. Но тот турнир был для них чем-то совершенно новым. Тогда они вообще не следили за Dota 2, они смотрели лишь матчи с участием моей команды и пытались разобраться, что к чему. Когда они приехали в Сиэтл, это стало для них откровением. Они увидели тысячи фанатов. Я решил показать маме арену, а еще перед входом ко мне начали подбегать люди и просили сфотографироваться. Думаю, в тот момент они поняли, что игра делает меня счастливым. Полагаю, что этого хотят все родители — чтобы их дети были счастливы.

Сейчас мой отец помешан на Dota 2. Он смотрит абсолютно каждый матч, когда у него есть время. Бывает, я встаю в шесть утра, иду на кухню, чтобы сделать кофе, и вижу, как отец смотрит матчи каких-то команд из СНГ. При этом он спрашивает у меня, почему одна или другая команда приняла то или иное решение. Иногда он подкалывает меня за мои ошибки, иногда спрашивает, почему мы выбрали какую-то стратегию. Он пытается меня поддерживать. Иногда это немного надоедает, но все равно забавно.

— Ты до сих пор живешь с родителями? Насколько я понимаю, за карьеру ты заработал больше миллиона долларов.

— Я купил дом своим родителям, сейчас они его как раз обустраивают. Поскольку я сам дома появляюсь довольно редко, решил, что лучше купить дом именно для них.

— Когда-нибудь задумывался о карьере вне Dota 2?

— Я стараюсь не загадывать наперед. Не знаю, сколько лет еще буду играть, — я планирую остаться до того момента, пока не пойму, что стал играть плохо. Возможно, что и через десять лет я буду в форме. Возможно, что Dota 2 еще больше разрастется или, наоборот, о ней все забудут. Если бы у меня был выбор, чем заниматься, я бы тянул до последнего с уходом с профессиональной сцены, а дальше пытался найти работу, связанную с Dota 2. Возможно, стал бы тренером — думаю, что у меня слишком много опыта, чтобы он пропадал втуне.