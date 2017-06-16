Робот будет предсказывать исход 16 матчей Кубка конфедераций на ВДНХ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На ВДНХ предсказывать исход 16 матчей Кубка конфедераций будет робот Бакстер, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в пятницу.

Уточняется, что первый прогноз он сделает 17 июня, за час до начала матча между сборными России и Новой Зеландии.

"На "Робостанции" ВДНХ робот Бакстер будет предсказывать результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций. Первый прогноз он сделает 17 июня в 17:00 — за час до начала игры между сборными России и Новой Зеландии, которая состоится в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дни проведения матчей перед роботом на столе поставят три полых кубика, куда заранее положат листки бумаги. На двух будут написаны названия команд-участниц, на одном — слово "ничья". Робот проанализирует пространство с помощью трех встроенных камер, распознающих предметы. Затем в случайном порядке он выберет один из кубиков, возьмет его руками-манипуляторами и передаст сотруднику "Робостанции", который озвучит результат.

Добавляется, что наблюдать за процессом предсказания смогут посетители ВДНХ за час до начала матчей. Видео с результатом можно будет посмотреть на сайте "Робостанции" и на ее страницах в социальных сетях. Ролик выложат сразу после окончания прогноза.

В пресс-службе "Робостанции" рассказали, что "мы надеемся, что "цифровая интуиция" поможет Бакстеру давать точные предсказания, и он не уступит в этом своему предшественнику — осьминогу Паулю, который угадывал исходы матчей на Евро-2008 и чемпионате мира по футболу 2010 года. Однако если по итогам 16 игр количество ошибочных прогнозов будет велико, мы "накажем" Бакстера — не позволим предсказывать матчи ЧМ-2018".