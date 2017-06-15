Путин верит, что в России появится радующая болельщиков сборная по футболу

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным в Пятигорске. 15 июня 2017

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным в Пятигорске. 15 июня 2017

ПУТИН ВЕРИТ, ЧТО В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ЭФФЕКТИВНАЯ И РАДУЮЩАЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ СБОРНАЯ ПО ФУТБОЛУ

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