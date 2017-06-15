Такси пяти компаний допущены в Москве к работе на Кубке конфедераций

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пять компаний такси в российской столице получили разрешение работать на Кубке конфедераций, при этом аккредитация еще не завершилась, заявил в четверг журналистам руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

"На сегодняшний день допущено пять компаний такси, которые аккредитованы и имеют право заезжать на инфраструктуру, задействованную в проведении мероприятий", — сказал Ликсутов.

При этом руководитель департамента отметил, что аккредитация еще не завершена, таксомоторные компании могут успеть получить разрешение.