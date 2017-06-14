Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Кот Ахилл, "работающий" в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, станет оракулом Кубка конфедераций по футболу и будет предсказывать победителей матча, сообщила РИА Новости ветврач котов Эрмитажа Анна Кондратьева.

Идею выбора кота разработали комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с Эрмитажем. Предварительный выбор кота провели специалисты музея. Среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, выбирали наиболее стрессоустойчивого и человеко-ориентированного животного.

Как сообщила Кондратьева, кот Ахилл будет представлен в четверг на пресс-конференции, посвященной открытию пресс-центра к Кубку конфедераций.

"Я привезу с собой котика, которого зовут Ахилл. Ему полтора года, он белый с голубыми глазами. Это очень красивый кот. У нас было три кандидата, и мы выбрали Ахилла. Он молодой, достаточно энергичный, который любит играть в мяч, это кот-спортсмен. Несмотря на то что котик не слышит, это не мешает ему жить, он очень хорошо ориентируется в пространстве. Завтра мы его представим", — рассказала она.

По ее словам, свое первое предсказание Ахилл сделает в пятницу. "Перед ним будут находиться миски с угощением, на мисках будут флажки. К какой миске он подойдет и откуда отведает лакомство, ту страну мы будем считать победителем. Каждый раз в полдень он будет делать свои предсказания. Это будет происходить в Эрмитаже", — отметила Кондратьева.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды: в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.