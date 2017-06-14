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Спорт

Любой ценой: часть делегации из России не пустили на Украину на ЧЕ по боксу

14:0214.06.2017
(обновлено: 14:06 14.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкБокс. Архивное фотоБокс. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 14 июн – Р-Спорт, Семен Галькевич. Российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации, направлявшейся в Харьков на чемпионат Европы, в среду было отказано во въезде на территорию Украины, после чего всех задержанных депортировали.

Задержаны и депортированы

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© AFP 2017 / Behrouz Mehri
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"Сегодня на пограничном пункте при въезде на Украину не пустили представителей России — боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе федерации Владу Романову, несколько болельщиков, которые ехали в составе делегации, и двух журналистов "Лайф ньюс". Все произошло без объяснения причин задержания, задают только вопросы — в частности, у пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму", — сообщила агентству "Р-Спорт" руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева.

По словам Токмогашевой, "ранее Федерацией бокса Украины были даны полные гарантии по нахождению на территории страны и безопасности". Ранее в июне Федерация бокса России получила от президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли устные гарантии безопасности национальной команды во время проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин на Украине.

Менее чем через час из Федерации бокса России пришла информация о том, что Георгия Кушиташвили и всех ранее задержанных членов российской делегации депортируют из Украины. "Их довезут до границы с Россией и отправят назад", — сказала Токмогашева агентству "Р-Спорт".

В Федерации бокса Украины агентству "Р-Спорт" отказались комментировать ситуацию.

Убрать конкурента?

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Сейчас разбираемся. Пока ничего официально не говорят, — сказал агентству "Р-Спорт" генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев по телефону. — Я думаю, специально создают такую проблему, ажиотаж, чтобы у нас команда начала переживать. Хотя вся команда в гостинице, не пустили только Кушиташвили, двух тренеров, болельщиков. Хотим понять, в чем причина. Сейчас связывались с AIBA (Международной ассоциацией любительского бокса), ведь они нам давали гарантии, что все будет хорошо, а уже пошли проблемы. Ждем реакцию AIBA и Федерации бокса Украины, которая тоже говорила, что все будет хорошо".

По мнению экс-главного тренера сборной России Александра Лебзяка, украинцы "хотят убрать" Кушиташвили, одного из главных претендентов на золото чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг.

"Это очень плохо. Я считаю, что просто неправильно не пускать боксера на такое крупное соревнование, как чемпионат Европы. Тем более что, насколько я знаю, он нигде не был, в том числе в Крыму. Георгий — гражданин России, и для меня это просто нонсенс. Это просто ужасно. Кушиташвили — один из претендентов на золотую медаль, и, видимо, его хотят убрать. Поэтому такое и происходит", — сказал Лебзяк агентству "Р-Спорт".

Вскоре стало известно, что вместо Кушиташвили на чемпионате Европы выступит Муслим Гаджимагомедов. "Сейчас мы оформляем замену на Гаджимагомедова и в срочном порядке отправляем (его) туда самолетом", — сказал "Р-Спорт" Кремлев.

Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня и является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>

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