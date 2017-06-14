В МИД подтвердили, что болельщикам ЧМ-2018 не понадобится виза

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. МИД РФ подтверждает, что болельщикам Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира ФИФА 2018 года, имеющим при себе билет, не понадобится оформлять российскую визу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов.

"С целью облегчения въезда иностранных болельщиков на территорию России в период проведения спортивных мероприятий Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионата мира ФИФА 2018 года в российское законодательство внесены поправки, в соответствии с которыми для въезда в Россию им понадобятся лишь паспорт и персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) на бумажном носителе. Следовательно, необходимости в оформлении виз у иностранных болельщиков не будет", — сказал он.

По словам Иванова, при наличии билета на матч для болельщика выпускается карта зрителя, которая направляется ему по почте или через клиентские группы (футбольные ассоциации, футбольные клубы).

"Граждане государств, с которыми у России установлен безвизовый режим, получают паспорт болельщика в стационарных центрах на территории России. Подробная информация размещена на портале www.fan-id.ru", — сообщил директор консульского департамента.

Он отметил, что паспорт болельщика может быть использован для многократного въезда на территорию Российской Федерации в течение периода, начинающегося за десять дней до даты проведения первого матча и заканчивающегося через десять дней после даты проведения последнего матча этих международных спортивных мероприятий.

"Иностранные граждане, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, смогут находиться на территории страны в течение срока, установленного соответствующим международным договором", — добавил Иванов.