В МИД подтвердили, что болельщикам ЧМ-2018 не понадобится виза

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. МИД РФ подтверждает, что болельщикам Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира ФИФА 2018 года, имеющим при себе билет, не понадобится оформлять российскую визу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов.
По словам Иванова, при наличии билета на матч для болельщика выпускается карта зрителя, которая направляется ему по почте или через клиентские группы (футбольные ассоциации, футбольные клубы).
"Граждане государств, с которыми у России установлен безвизовый режим, получают паспорт болельщика в стационарных центрах на территории России. Подробная информация размещена на портале www.fan-id.ru", — сообщил директор консульского департамента.
Он отметил, что паспорт болельщика может быть использован для многократного въезда на территорию Российской Федерации в течение периода, начинающегося за десять дней до даты проведения первого матча и заканчивающегося через десять дней после даты проведения последнего матча этих международных спортивных мероприятий.
"Иностранные граждане, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, смогут находиться на территории страны в течение срока, установленного соответствующим международным договором", — добавил Иванов.