Часть российской делегации не пустили в Харьков на ЧЕ по боксу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Часть российской делегации, в которую входил и боксер Георгий Кушиташвили, не пустили на Украину, сообщила агентству "Р-Спорт" руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью Федерации бокса России (ФБР) Наталия Токмогашева.

Чемпионат Европы по боксу стартует в Харькове 16 июня. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

По словам Токмогашевой, кроме Кушиташвили, проблемы на границе возникли у пресс-атташе ФБР Влады Романовой, а также у двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации.

"Все произошло без объяснения причин задержания, задают только вопросы — в частности, у пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму", — пояснила сотрудница федерации.

Токмогашева отметила, что ранее Федерация бокса Украины дала гарантии того, что российская делегация сможет попасть на территорию страны в полном составе. Аналогичные заверения спортсмены получили и от президента Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли.

Позднее стало известно, что всех задержанных на границе россиян депортируют с Украины.

Бывший главный тренер мужской сборной России по боксу Александр Лебзяк заявил, что Кушиташвили был одним из претендентов на золотую медаль чемпионата Европы.

"Вопрос замены боксера должно решить руководство Федерации бокса России. Время еще есть, сегодня ведь только день приезда", — отметил тренер.

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