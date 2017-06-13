В Москве установили четыре фигуры волка Забиваки

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более сотни флагов и четыре двухметровые фигуры волка Забиваки украсили столицу в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Более сотни флагов с символикой ФИФА… появились в основном в пределах Третьего транспортного кольца. Также в столице установили четыре двухметровые фигуры волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и КК-2017", — говорится в сообщении.

Фигуры волка из стеклопластика на постаменте с надписью Zabivaka установили на Манежной площади, на улице Красная Пресня, на Сокольнической площади и в парке Победы. Флагштоки высотой 7,5 метра появились на Крымской и Трубной площадях, а конструкции из трех флагов разной высоты появились на Триумфальной площади и на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.