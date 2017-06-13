Путин рассказал, что дзюдо изменило его жизнь в лучшую сторону

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что занятия дзюдо стали менять его жизнь в лучшую сторону.

"Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

"Основная идея – гибкий путь. Можно и нужно быть гибким, иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе. Нужно быть в форме", — добавил Путин.