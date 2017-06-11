Болельщики побили кикбоксера, нокаутировавшего соперника исподтишка

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Двое зрителей выбежали на ринг и атаковали голландского кикбоксера Мертела Гронхарта после того, как он нокаутировал своего соперника Арута Григоряна, сообщает портал mmamania.com.

Негодование болельщиков мог вызвать тот факт, что Гронхарт атаковал Григоряна сзади. Последний пропустил удар коленом в голову и, не защищаясь, пошел в сторону своего угла. Судья не остановил бой, и голландец отправил соперника в нокаут. Когда он начал праздновать победу на канатах, двое зрителей выскочили на ринг и несколько раз ударили Гронхарта. Их остановили представители команды голландца и организаторы турнира.

"Я был в углу и видел, как эти ребята выскочили. Я подумал: "бросьте, парни, это спорт. Разное случается. Многие на эмоциях. Но это спорт, и маленькие дети смотрят его дома по телевизору. Вы не можете просто так прорываться на ринг", — заявил после боя голландский кикбоксер.