Шарапова пропустит Уимблдон и остальные турниры на траве из-за травмы

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что не сможет по состоянию здоровья выступить на Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне, а также на остальных турнирах на траве.
"После дополнительного медобследования я с горечью сообщаю, что надрыв мышцы не позволяет мне соревноваться на травяных турнирах, где я планировала выступить", — написала Шарапова в своем аккаунте в Facebook, поблагодарив организаторов турнира в Бирмингеме за их намерение предоставить ей wild card.
Шарапова сообщила, что планирует выступить на турнире в Стэнфорде, который начнется 31 июля.
В настоящее время Шарапова занимает 178-е место в мировом рейтинге. Она является бывшей первой ракеткой мира и победительницей пяти турниров Большого шлема.
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