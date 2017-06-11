Шарапова пропустит Уимблдон и остальные турниры на траве из-за травмы

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что не сможет по состоянию здоровья выступить на Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне, а также на остальных турнирах на траве.

Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт. Сыграв на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя россиянка снялась из-за травмы ноги с матча второго круга на турнире в Риме в середине мая.

"После дополнительного медобследования я с горечью сообщаю, что надрыв мышцы не позволяет мне соревноваться на травяных турнирах, где я планировала выступить", — написала Шарапова в своем аккаунте в Facebook, поблагодарив организаторов турнира в Бирмингеме за их намерение предоставить ей wild card.

Ранее Шарапова не получила wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку "Ролан Гаррос", вследствие чего пропустила Открытый чемпионат Франции. В мае Шарапова заявила, что не намерена просить wild card в основную сетку Уимблдона, а планирует сыграет в квалификации турнира.

Шарапова сообщила, что планирует выступить на турнире в Стэнфорде, который начнется 31 июля.

В настоящее время Шарапова занимает 178-е место в мировом рейтинге. Она является бывшей первой ракеткой мира и победительницей пяти турниров Большого шлема.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>