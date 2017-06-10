Максим Матлаков стал чемпионом Европы по шахматам

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Россиянин Максим Матлаков одержал победу на чемпионате Европы по шахматам, который прошел в Минске.

Матлаков в субботу в заключительном 11-м туре черными сыграл вничью с грузином Баадуром Джобавой. Соперники, лидировавшие вдвоем после 10-го тура, набрали по 8,5 баллов, но за счет дополнительных показателей победителем турнира стал Матлаков. Третье место занял еще один представитель России Владимир Федосеев, в активе которого также 8,5 балла. В своем матче 11-го тура Федосеев белыми обыграл соотечественника Дмитрия Яковенко.

Участие в турнире принимали около 400 шахматистов из 38 стран мира, в том числе 104 россиянина. Участники провели 11 туров по швейцарской системе.

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