Футболист шведской сборной забил гол ударом с центра поля

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Игрок сборной Швеции Ола Тойвонен отметился в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Франции точным ударом от центральной линии поля.

Вратарь французской сборной Уго Льорис под прессингом выбил мяч на Тойвонена, а форвард, в свою очередь, отправил его в пустые ворота.

Футбольный поединок закончился со счетом 2:1 в пользу Швеции, сообщает "Р-Спорт". Гол Тойвонена, забитый добавленное время, оказался решающим.

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