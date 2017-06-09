Все виды спорта ОИ-2016 останутся в программе ОИ-2024

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Все виды спорта, присутствовавшие на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, включая регби-7 и гольф, которые были добавлены в олимпийскую программу начиная с Игр-2016, сохранят место в программе Олимпийских игр-2024, сообщает портал Inside The Games.

Подобные рекомендации были озвучены в пятницу на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). В программе Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро проводились соревнования по 28 видам спорта.

Также на заседании исполкома МОК в пятницу были одобрены инициативы по изменению программы Олимпийских игр-2020 в пятнадцати видах спорта.

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