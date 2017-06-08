ЦСКА обыграл "Химки" в первой игре финала Единой лиги ВТБ

Игрок ПБК ЦСКА Милош Теодосич в матче Единой Лиги ВТБ между ПБК ЦСКА (Москва) и БК Химки (Московская область). Архивное фото

Игрок ПБК ЦСКА Милош Теодосич в матче Единой Лиги ВТБ между ПБК ЦСКА (Москва) и БК Химки (Московская область). Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над "Химками" в первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 94:88 (18:13, 33:25, 27:13, 16:37). Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, в активе которого 21 очко. У "Химок" Алексей Швед набросал 18 очков.

Вторая игра серии до трех побед пройдет вновь на паркете ЦСКА 10 июня.

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