Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Саудовской Аравии демонстративно отказались почтить память жертв теракта в Лондоне перед квалификационным матчем с командой Австралии, сообщает Daily Telegraph.

Инцидент произошел на стадионе Adelaide Oval в городе Аделаида. После объявления минуты молчания саудиты продолжили ходить по полю, в то время как их соперники выстроились в центре арены. При этом игроки на скамейке запасных и тренерский штаб также отказались почтить память погибших.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу австралийцев.

На прошлой неделе в центре Лондона микроавтобус протаранил толпу пешеходов. Вышедшие из автомобиля исламисты начали с ножами бросаться на прохожих. Жертвами террористической атаки стали восемь человек. Нападавшие были ликвидированы полицией.