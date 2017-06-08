В Москве начнут адаптацию спорткомплекса "Лужники" к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1037)

Реконструируемый к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 стадион Лужники в Москве. Архивное фото

Реконструируемый к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 стадион Лужники в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Недвижимость. Власти Москвы начнут адаптацию спорткомплекса "Лужники" к ЧМ-2018 по футболу, говорится в пресс-релизе стройкомплекса города.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин посетил стадион "Лужники". В ходе осмотра он заявил, что стадион официально сдан в эксплуатацию.

"После завершения процедуры ввода стадиона "Лужники" в эксплуатацию специалисты приступят к адаптации арены к режиму FIFA", — говорится в сообщении. Он будет действовать только на период проведения чемпионата. Работы в рамках этого режима продлятся до весны 2018 года.

"Режим FIFA включает в себя приспособление помещений для центра стюардов и волонтеров, оснащение медиацентра площадью около 9,2 тысячи квадратных метров и зоны проведений церемоний открытия и закрытия, создание конструкций для формирования потоков посетителей, обустройство рабочих мест для прессы и установка рекламных бортов", — говорится в сообщении стройкомплекса.

Стадион олимпийского комплекса "Лужники" был открыт в 1956 году (общая площадь территории комплекса — 159 гектаров, стадиона с учетом трибун после реконструкции — 221 тысяча квадратных метров). Частично его реконструировали к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х годов. Нынешняя комплексная реконструкция "Лужников" началась в первом квартале 2014 года и стала частью подготовки к проведению в России ЧМ-2018.