Мирча Луческу раскрыл детали увольнения из "Зенита"

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Румынский тренер Мирча Луческу, который на протяжении одного сезона тренировал футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга, заявил, что он еще не получил официального уведомления об увольнении, сообщает агентство Р-Спорт.издание Sporturilor.
"Зенит" в сезоне 2016/17 занял в Чемпионате России третье место под руководством румынского тренера. Однако результат не устроил руководство клуба, после чего на пост тренера команды из Петербурга был назначен итальянский специалист Роберто Манчини.
Ранее Луческу уже высказывался о своем увольнении и заявил, что считает большой ошибкой свой приход в "Зенит".
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