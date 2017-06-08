Мирча Луческу раскрыл детали увольнения из "Зенита"

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Румынский тренер Мирча Луческу, который на протяжении одного сезона тренировал футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга, заявил, что он еще не получил официального уведомления об увольнении, сообщает агентство Р-Спорт.

"Меня до сих пор официально не проинформировали (об увольнении). Мы нашли на сайте "Зенита" объявлении о назначении Манчини, но я не получил даже телефонного звонка. Это удивительно для меня, я помог клубу заработать 100 миллионов евро на трансферах Халка, Эсекьеля Гарая и Акселя Витселя и посмотрите, как со мной обошлись", — приводит слова Луческу издание Sporturilor

"Зенит" в сезоне 2016/17 занял в Чемпионате России третье место под руководством румынского тренера. Однако результат не устроил руководство клуба, после чего на пост тренера команды из Петербурга был назначен итальянский специалист Роберто Манчини.

Ранее Луческу уже высказывался о своем увольнении и заявил, что считает большой ошибкой свой приход в "Зенит".

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