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Спорт

С травмами и оплошностями: объявлен состав сборной РФ на Кубок конфедераций

Сюжет:
Подготовка к Кубку конфедераций (97)
20:4207.06.2017
(обновлено: 20:55 07.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИгрок сборной России Федор Смолов (в центре)Игрок сборной России Федор Смолов (в центре)
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определил окончательный состав команды на Кубок конфедераций, на котором россиянам придется обойтись без травмированных полузащитников Романа Зобнина и Алана Дзагоева, форварда Артема Дзюбы, а также защитника Марио Фернандеса.

Наружная реклама Кубка Конфедераций 2017 в форме футбольного мяча на въезде в аэропорт Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Назван окончательный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций

Состав команды из 23 человек был объявлен в среду, через два дня после товарищеской встречи против сборной Венгрии (3:0). Несмотря на крупную победу, Черчесов отметил, что команда допускала немало помарок.

Травма Зобнина

"Травма Зобнина — большая беда для нас, — поделился с агентством "Р-Спорт" президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. — Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен". Зобнин вышел в стартовом составе на товарищеский матч с командой Венгрии и отыграл лишь 30 минут. После одного из эпизодов футболиста унесли на носилках в подтрибунное помещение. На следующий день стало известно, что Зобнин серьезно повредил крестообразную связку колена и теперь поедет в Рим, где будет определена дальнейшая тактика лечения.

Паспорт болельщика в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Владельцам паспорта болельщика открыли безвизовый въезд в Россию

Еще до австрийского сбора стало известно о том, что из-за травм Черчесов не сможет рассчитывать на игроков московского ЦСКА – Фернандеса и Дзагоева. Учитывая стремление черчесовской команды резко и агрессивно контратаковать, отсутствие обоих исполнителей является серьезной потерей, ведь Фернандес способен с правой бровки не только дать старт атаке, но и превратиться по ее ходу в полноценного атакующего футболиста с умением оценить ситуацию глазами полузащитника, применить дриблинг, отдать пас. "Что же касается передач – да, нам надо исправлять отдельные оплошности, и тогда наша игра будет смотреться целостно", — признался Черчесов после матча с венграми.

Аналога Дзагоева и вовсе в нынешнем составе нет, ведь такого симбиоза техники и плеймейкерского мастерства не имеет ни один член национальной команды. Хавбек Александр Ерохин похож по футбольным качествам на армейца, но на данном этапе уступает ему в уровне, да и не рассматривается главным тренером твердым игроком "основы".

Еще один армеец Александр Головин хоть и набирает опыт большими шагами, хоть и хорош сам по себе, хоть и самодостаточен, хоть и представляет в сборной и клубе одну из мощнейших креативных сил, полностью Дзагоева тоже не замещает. Скорее Головин дополнял бы гроссмейстерские паузы партнера талантом мгновенно принять решение и взять игру на себя. Основного созидания в решающей стадии атаки стоит ожидать именно от Головина и непредсказуемого хавбека Алексея Миранчука.

Шанс Тарасова

Определяющим звеном опорной зоны должна была стать связка Зобнина и Дениса Глушакова. В организованном тренером Массимо Каррерой московском "Спартаке" Глушаков перестал распыляться на излишние маневры, терять позицию, и, соответственно, свой плотный удар с дальней дистанции подкрепил стержневой опорой для всей команды и заслужил звание лучшего футболиста чемпионата страны.

Медики уносят с поля игрока сборной России Романа Зобнина во время товарищеского матча против сборной Венгрии. 5 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы колена

Верит Черчесов и в возможности полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. "Игрой он уже доказывает, что может играть на том уровне, на котором надо", — ответил главный тренерам критикам футболиста. Матерости средней линии добавляет спартаковец Александр Самедов, способный выйти в любой момент игры без потери качества и, как правило, усилив ее. Самедов, наверняка, будет одним из главных кандидатов на выход на поле со скамейки запасных.

Джикия — Васин

Защитник Роман Нойштедтер прибыл на сбор команды в Нойштифт-им-Штубайталь и сразу попал в группу индивидуальной подготовки. Однако даже возможные сложности с его физическим состоянием вряд ли бы влияли на состав задней линии сборной, и в итоге Нойштедтер был "отцеплен" Черчесовым в последний момент, как и еще один защитник Андрей Семенов.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На Кубке конфедераций будут играть лучшие российские игроки, заявил Мутко

Из-за ушиба покинул в понедельник поле в Будапеште и центральный защитник Георгий Джикия. Правда, по словам Черчесова, ушиб небольшой. Джикия имеет возможность стать одним из открытий Кубка конфедераций, благо в клубе-чемпионе он вытеснил из состава опытного Сальваторе Боккетти и молодого воспитанника "красно-белых" Илью Кутепова, также попавшего в окончательную заявку сборной. Джикия жёсток и дисциплинирован, он великолепен в передачах на длинные и средние дистанции, а его крученым мощным ударом в матче национального чемпионата с томской "Томью" живо восторгался сам Черчесов.

В отсутствие старой армейской гвардии – Сергея Игнашевича и братьев Березуцких – другим основным игроком центра обороны видится также представитель "красно-синих" Виктор Васин. Не исключено появление в этом же амплуа номинального хавбека казанского "Рубина" Руслана Камболова. "В какой-то степени повезло, что Камболова, независимо от нас, перевели в оборону. Я видел его против "Локомотива", обратил внимание, посмотрел статистику. Он выиграл все единоборства, отборы, борьбу в воздухе", — сказал Черчесов, отметив потенциал игрока в защите.

Не стал тренер рисковать в столице Венгрии и левым защитником Дмитрием Комбаровым, который испытывал на сборах "небольшие проблемы", чем воспользовался нестареющий Юрий Жирков. 33-летний ветеран помнит еще бронзу чемпионата Европы 2008 года, "по делу" он действует что в санкт-петербургском "Зените", что в сборной и поныне.

Протагонист Смолов

Главная печальная новость для линии атаки пришла еще 2 июня. "Колено не выдерживает предлагаемых нагрузок. Футболист не может выйти на свой уровень", — сказал Черчесов о проблемах Артема Дзюбы. И сразу же вспомнился чемпионат мира 2014 года, когда на тогдашнего главного тренера россиян Фабио Капелло повесили собак за невызов Дзюбы, с чем многие связывали едва ли не главную причину провала на турнире в Бразилии.

Кубок Конфедераций в цифрах и фактах
© Инфографика
Кубок Конфедераций в цифрах и фактах

Дзюба, несмотря на наличие разнообразных футбольных талантов, ценится тренерами и используется ими, прежде всего, как таран, умеющий побороться в штрафной. Его прототип Александр Бухаров, блеснувший в эпизоде Лиги чемпионов, выступая за "Ростов", на текущий момент вряд ли представляется кандидатом на выход в старте. А протагонист в атаке россиян – это Федор Смолов. Человек, который выиграл гонку бомбардиров в чемпионате России и забил первый гол венграм исключительно за счет индивидуального мастерства, не имея никакой конкретной поддержки со стороны партнеров. Смолов – та фигура, которая способна решить исход матча в одиночку даже при плохой игре всей команды.

Остался в составе и раскрывающийся в "Ростове" форвард Дмитрий Полоз, которому придется очень непросто на Кубке конфедераций. Вероятно, воспитаннику столичного "Локомотива" нужно выдавать сверхмаксимум, выходя на замену в таком важном турнире. В воротах все, как и прежде – Игорь Акинфеев. Гилерме и Владимир Габулов — в резерве, а Александр Беленов, пройдя сбор, отправился вместо Кубка конфедераций в отпуск.

"Тренер сделал выбор. В составе сборной России лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали. Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры", — сказал Мутко.

До матча открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии осталось 10 дней. Какой предстанет отечественная сборная, можно лишь предполагать. Определенность может еще внести товарищеская встреча с командой Чили 9 июня.

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