Назван окончательный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций

Наружная реклама Кубка Конфедераций 2017 в форме футбольного мяча на въезде в аэропорт Пулково

Наружная реклама Кубка Конфедераций 2017 в форме футбольного мяча на въезде в аэропорт Пулково

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав команды, которая примет участие в Кубке конфедераций-2017. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В состав, в частности, вошли форвард Федор Смолов, а также полузащитники Александр Головин и Денис Глушаков

Из расширенного состава, в котором изначально было 30 футболистов, из-за травм выбыли защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Роман Зобнин, а также форвард Артем Дзюба. Кроме того, в окончательную заявку не включены защитники Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и голкипер Александр Беленов.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля. Матчи пройдут в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Россияне встретятся в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Окончательный состав сборной:

вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив", Москва), Владимир Габулов ("Арсенал", Тула);

защитники — Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак", Москва), Руслан Камболов ("Рубин", Казань), Федор Кудряшов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Роман Шишкин ("Краснодар"), Игорь Смольников ("Зенит", Санкт-Петербург);

полузащитники — Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — "Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — "Локомотив");

нападающие — Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — "Ростов"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").