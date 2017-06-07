Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций привел к скандалу в Мексике

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Ажиотажный спрос на российские визы в связи с предстоящим Кубком конфедераций привел к коррупционному скандалу с получением взяток от просителей виз в подразделении мексиканской полиции, охраняющей посольство Российской Федерации в Мехико.

Как сообщил РИА Новости консул РФ Дмитрий Болбот, несколько сотрудников полиции, по предварительным данным, организовали платный проход без очереди для желающих получить российскую визу. "Мы привлекли внимание властей и попросили провести расследование, в итоге двоих полицейских уже точно уволили, еще по одному идет разбирательство и проверка", — сказал Болбот.

Посольство России официально выразило озабоченность ситуацией вокруг освещенных в СМИ фактов коррумпированности сотрудников полиции штата Мехико, предоставленных местными властями для охраны посольства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. "По инициативе диппредставительства инициировано внутриведомственное расследование", — говорится в сообщении посольства на его странице в интернете.

Дипмиссия отмечает, что болельщикам виза не нужна, так как они могут въехать в Россию по так называемой карте болельщика (FAN ID), однако аккредитованные журналисты, планирующие освещать игры Кубка конфедераций, должны получать визы бесплатно и в упрощенном порядке.

Этот момент и был упущен из поля зрения мексиканскими полицейскими, вовлеченными в незаконную схему: первыми о факте вымогательства взяток в размере 400 песо с человека (порядка 22 долларов США) сообщили как раз журналисты издания Reforma, записавшие свои переговоры с охраной.

"Посольство будет внимательно следить за ходом внутриведомственного расследования. О развитии ситуации будем информировать", — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В соревновании будут участвовать сборные России, Новой Зеландии, Португалии, Мексики, Германии, Чили, Австралии и Камеруна.