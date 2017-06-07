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Спорт

Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций привел к скандалу в Мексике

06:1107.06.2017
(обновлено: 06:14 07.06.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид Мехико. Архивное фотоВид Мехико. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Ажиотажный спрос на российские визы в связи с предстоящим Кубком конфедераций привел к коррупционному скандалу с получением взяток от просителей виз в подразделении мексиканской полиции, охраняющей посольство Российской Федерации в Мехико.

Покупатель осматривает травматический пистолет Оса в одном из оружейных магазинов Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На время проведения Кубка конфедераций в России ограничат оборот оружия

Как сообщил РИА Новости консул РФ Дмитрий Болбот, несколько сотрудников полиции, по предварительным данным, организовали платный проход без очереди для желающих получить российскую визу. "Мы привлекли внимание властей и попросили провести расследование, в итоге двоих полицейских уже точно уволили, еще по одному идет разбирательство и проверка", — сказал Болбот.

Посольство России официально выразило озабоченность ситуацией вокруг освещенных в СМИ фактов коррумпированности сотрудников полиции штата Мехико, предоставленных местными властями для охраны посольства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. "По инициативе диппредставительства инициировано внутриведомственное расследование", — говорится в сообщении посольства на его странице в интернете.

Презентация состава поезда московского метрополитена, посвященного Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Перемещения между городами, принимающими Кубок конфедераций, не ограничат

Дипмиссия отмечает, что болельщикам виза не нужна, так как они могут въехать в Россию по так называемой карте болельщика (FAN ID), однако аккредитованные журналисты, планирующие освещать игры Кубка конфедераций, должны получать визы бесплатно и в упрощенном порядке.

Этот момент и был упущен из поля зрения мексиканскими полицейскими, вовлеченными в незаконную схему: первыми о факте вымогательства взяток в размере 400 песо с человека (порядка 22 долларов США) сообщили как раз журналисты издания Reforma, записавшие свои переговоры с охраной.

Открытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ФСБ отчиталась об уровне безопасности на предстоящем Кубке конфедераций

"Посольство будет внимательно следить за ходом внутриведомственного расследования. О развитии ситуации будем информировать", — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В соревновании будут участвовать сборные России, Новой Зеландии, Португалии, Мексики, Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

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