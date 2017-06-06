"КАМАЗ-мастер" показала прыжок грузовика на скорости 140 километров в час
23:5206.06.2017
(обновлено: 00:00 07.06.2017)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Команда "КАМАЗ-мастер" провела тестовые испытания грузовика, который примет участие в ралли-рейде "Шелковый путь". Соответствующий видеоролик размещен на YouTube-канале Red Bull.
Заезд проходил в Мурманской области неподалеку от города Кировск. За рулем автомобиля находился двукратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев. Пилот разогнал 10-тонную машину до 140 километров в час и совершил на ней прыжок на расстояние 37 метров. Перегрузки во время полета грузовика достигали величины 12g.
Седьмого июля команда "КАМАЗ-мастер" начнет ралли-рейд "Шелковый путь", в котором ей предстоит преодолеть почти 10 тысяч километров по территории России, Казахстана и Китая.
Ралли-рейд "Шелковый путь"-2016 стартовал 8 июля на Красной площади в Москве, а торжественная церемония финиша прошла 24 июля на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
На фото: один из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.
Автомобиль команды Geely Boyue Hanwei SMG Team на трассе этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казани.
На ралли-рейде "Шелковый путь"-2016 российский пилот G-Energy Team Владимир Васильев занял третье место в общем зачете внедорожников.
На фото: российский экипаж команды G-Energy Team в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на машине Mini All4 Racing перед стартом ралли "Шелковый путь"-2016 на Васильевском спуске в Москве.
Ралли-рейд "Шелковый путь" проходил с 2009 по 2013 годы. В 2014 и 2015 годах гонку не проводили. В 2009 году ралли-рейд прошел по территории России, Казахстана и Туркмении, в другие годы – только по территории России.
На фото: участники команды SMG на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в пустыне Гоби.
Участники команды "КАМАЗ-мастер" на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
Казахский пастух машет участникам ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.
Участники команды "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
На заключительном спецучастке ралли победу одержал гонщик XRaid Team Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии, его время – 3 часа 44 минуты 1 секунда. Вторым к финишу пришел французский пилот Peugeot Себастьен Лёб (отставание – 2 минуты 42 секунды). Замкнул тройку победителей британец Гарри Хант (+3.21) из XRaid Team. Четвертая позиция у Васильева (+3.31).
На фото: пилот Язид Аль-Раджи и второй пилот Тимо Готтшальк после окончания ралли "Шелковый путь"-2016 в Пекине.
Один из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в старом китайском городе Дуньхуан.
Жительницы Внутреннней Монглогии приветствует участников ралли "Шелковый путь"-2016 в городе Алашань.
Экипажи перед стартом ралли "Шелковый путь"-2016 на Васильевском спуске в Москве.
Участники китайской команды Panda Team на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.
Российский пилот Мария Опарина на этапе ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.
Модели фотографируются в песках пустыни Гоби во Внутренней Монголии во время перерыва одного из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
Победителем ралли "Шелковый путь"-2016 в классе внедорожников стал француз Сириль Депре из Peugeot, его общее время – 36 часов 15 минут 18 секунд. Второе место занял Аль-Раджи (+25.51). На третьей строчке расположился Васильев (+49.46).
Участники во время третьего этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Челябинской области.
Пилоты Язид Мохамед Эль-Раджи, Стефан Петерансель и Сирил Депре на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
Автомобиль команды Hebei Qian'an Jiujang Lubfunc Lubricant Racing Team на трассе этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казани.
Пилоты Гарри Хант и Андреас Шульц на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
Один из этапов ралли "Шелковый путь", проходящий по пустыне Гоби.