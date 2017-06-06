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Спорт

"КАМАЗ-мастер" показала прыжок грузовика на скорости 140 километров в час

23:5206.06.2017
(обновлено: 00:00 07.06.2017)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Команда "КАМАЗ-мастер" провела тестовые испытания грузовика, который примет участие в ралли-рейде "Шелковый путь". Соответствующий видеоролик размещен на YouTube-канале Red Bull.

Автомобиль команды КАМАЗ-мастер под управлением Эдуарда Николаева. Архивное фото
© Фото : "КАМАЗ-мастер"
Снова первые: экипаж "КАМАЗ-мастер" победил в ралли-рейде "Дакар"

Заезд проходил в Мурманской области неподалеку от города Кировск. За рулем автомобиля находился двукратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев. Пилот разогнал 10-тонную машину до 140 километров в час и совершил на ней прыжок на расстояние 37 метров. Перегрузки во время полета грузовика достигали величины 12g.

Седьмого июля команда "КАМАЗ-мастер" начнет ралли-рейд "Шелковый путь", в котором ей предстоит преодолеть почти 10 тысяч километров по территории России, Казахстана и Китая.

Ралли-рейд "Шелковый путь"-2016: ветер бездорожья и зной пустыни
© AFP 2017 / Patrick Baz Ралли-рейд "Шелковый путь"-2016 стартовал 8 июля на Красной площади в Москве, а торжественная церемония финиша прошла 24 июля на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

На фото: один из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.Один из этапов ралли Шелковый путь - 2016 в Казахстане. 14 июля 2016
© AFP 2017 / Patrick Baz
Ралли-рейд "Шелковый путь"-2016 стартовал 8 июля на Красной площади в Москве, а торжественная церемония финиша прошла 24 июля на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

На фото: один из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтомобиль команды Geely Boyue Hanwei SMG Team на трассе этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казани.Автомобиль команды GEELY BOYUE HANWEI SMG TEAM на трассе этапа ралли-рейда Шелковый путь - 2016 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобиль команды Geely Boyue Hanwei SMG Team на трассе этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казани.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа ралли-рейде "Шелковый путь"-2016 российский пилот G-Energy Team Владимир Васильев занял третье место в общем зачете внедорожников.

На фото: российский экипаж команды G-Energy Team в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на машине Mini All4 Racing перед стартом ралли "Шелковый путь"-2016 на Васильевском спуске в Москве.Российский экипаж команды G-Energy Team перед стартом ралли Шелковый путь - 2016 в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На ралли-рейде "Шелковый путь"-2016 российский пилот G-Energy Team Владимир Васильев занял третье место в общем зачете внедорожников.

На фото: российский экипаж команды G-Energy Team в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на машине Mini All4 Racing перед стартом ралли "Шелковый путь"-2016 на Васильевском спуске в Москве.
© AFP 2017 / Patrick BazРалли-рейд "Шелковый путь" проходил с 2009 по 2013 годы. В 2014 и 2015 годах гонку не проводили. В 2009 году ралли-рейд прошел по территории России, Казахстана и Туркмении, в другие годы – только по территории России.

На фото: участники команды SMG на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в пустыне Гоби.Участники команды SMG на одном из этапов ралли Шелковый путь - 2016 в пустыне Гоби
© AFP 2017 / Patrick Baz
Ралли-рейд "Шелковый путь" проходил с 2009 по 2013 годы. В 2014 и 2015 годах гонку не проводили. В 2009 году ралли-рейд прошел по территории России, Казахстана и Туркмении, в другие годы – только по территории России.

На фото: участники команды SMG на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в пустыне Гоби.
© AFP 2017 / Bastien Baudin/PoolУчастники команды "КАМАЗ-мастер" на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.Участники команды КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов на одном из этапов ралли Шелковый путь - 2016
© AFP 2017 / Bastien Baudin/Pool
Участники команды "КАМАЗ-мастер" на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
© AFP 2017 / Patrick BazКазахский пастух машет участникам ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.Казахский пастух машет участникам ралли-рейда Шелковый путь - 2016 в Казахстане
© AFP 2017 / Patrick Baz
Казахский пастух машет участникам ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.
© AFP 2017 / Patrick BazУчастники команды "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.Участники команды КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов на одном из этапов ралли Шелковый путь - 2016
© AFP 2017 / Patrick Baz
Участники команды "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
© AFP 2017 / Patrick Baz На заключительном спецучастке ралли победу одержал гонщик XRaid Team Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии, его время – 3 часа 44 минуты 1 секунда. Вторым к финишу пришел французский пилот Peugeot Себастьен Лёб (отставание – 2 минуты 42 секунды). Замкнул тройку победителей британец Гарри Хант (+3.21) из XRaid Team. Четвертая позиция у Васильева (+3.31).

На фото: пилот Язид Аль-Раджи и второй пилот Тимо Готтшальк после окончания ралли "Шелковый путь"-2016 в Пекине.Пилот Язид Аль-Раджи и второй пилот Тимо Готтшальк после окончания ралли Шелковый путь - 2016 в Пекине
© AFP 2017 / Patrick Baz
На заключительном спецучастке ралли победу одержал гонщик XRaid Team Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии, его время – 3 часа 44 минуты 1 секунда. Вторым к финишу пришел французский пилот Peugeot Себастьен Лёб (отставание – 2 минуты 42 секунды). Замкнул тройку победителей британец Гарри Хант (+3.21) из XRaid Team. Четвертая позиция у Васильева (+3.31).

На фото: пилот Язид Аль-Раджи и второй пилот Тимо Готтшальк после окончания ралли "Шелковый путь"-2016 в Пекине.
© AFP 2017 / Patrick BazОдин из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в старом китайском городе Дуньхуан.Один из этапов ралли Шелковый путь - 2016 в древнем китайском городе Дуньхуан
© AFP 2017 / Patrick Baz
Один из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в старом китайском городе Дуньхуан.
© AFP 2017 / Patrick BazЖительницы Внутреннней Монглогии приветствует участников ралли "Шелковый путь"-2016 в городе Алашань.Жительницы Внутреннней Монглогии приветствует участников ралли Шелковый путь - 2016 в городе Алашань
© AFP 2017 / Patrick Baz
Жительницы Внутреннней Монглогии приветствует участников ралли "Шелковый путь"-2016 в городе Алашань.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭкипажи перед стартом ралли "Шелковый путь"-2016 на Васильевском спуске в Москве.Экипажи перед стартом ралли Шелковый путь - 2016 на Васильевском спуске в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Экипажи перед стартом ралли "Шелковый путь"-2016 на Васильевском спуске в Москве.
© AFP 2017 / Patrick BazУчастники китайской команды Panda Team на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.Участники китайской команды Panda Team на одном из этапов ралли Шелковый путь - 2016 в Казахстане
© AFP 2017 / Patrick Baz
Участники китайской команды Panda Team на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.
© AFP 2017 / Patrick BazРоссийский пилот Мария Опарина на этапе ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.Российский пилот Мария Опарина на этапе ралли Шелковый путь - 2016 в Казахстане
© AFP 2017 / Patrick Baz
Российский пилот Мария Опарина на этапе ралли "Шелковый путь"-2016 в Казахстане.
© AFP 2017 / Patrick BazМодели фотографируются в песках пустыни Гоби во Внутренней Монголии во время перерыва одного из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.Девушки фотографируются в песках пустыни Гоби во Внутренней Монголии во время перерыва одного из этапов ралли Шелковый путь-2016
© AFP 2017 / Patrick Baz
Модели фотографируются в песках пустыни Гоби во Внутренней Монголии во время перерыва одного из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
© AFP 2017 / Patrick BazПобедителем ралли "Шелковый путь"-2016 в классе внедорожников стал француз Сириль Депре из Peugeot, его общее время – 36 часов 15 минут 18 секунд. Второе место занял Аль-Раджи (+25.51). На третьей строчке расположился Васильев (+49.46).Участник ралли-рейда Шелковый путь - 2016 в пустыне Гоби
© AFP 2017 / Patrick Baz
Победителем ралли "Шелковый путь"-2016 в классе внедорожников стал француз Сириль Депре из Peugeot, его общее время – 36 часов 15 минут 18 секунд. Второе место занял Аль-Раджи (+25.51). На третьей строчке расположился Васильев (+49.46).
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУчастники во время третьего этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Челябинской области.Участники во время третьего этапа ралли-рейда Шелковый путь - 2016 в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Участники во время третьего этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Челябинской области.
© AFP 2017 / Bastien Baudin /PoolПилоты Язид Мохамед Эль-Раджи, Стефан Петерансель и Сирил Депре на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.Пилоты Язид Мохамед Эль-Раджи, Стефан Петерансель и Сирил Депре на одном из этапов ралли Шелковый путь - 2016
© AFP 2017 / Bastien Baudin /Pool
Пилоты Язид Мохамед Эль-Раджи, Стефан Петерансель и Сирил Депре на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтомобиль команды Hebei Qian'an Jiujang Lubfunc Lubricant Racing Team на трассе этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казани.Автомобиль команды HEBEI QIAN'AN JIUJANG LUBFUNC LUBRICANT Racing Team на трассе этапа ралли-рейда Шелковый путь - 2016 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобиль команды Hebei Qian'an Jiujang Lubfunc Lubricant Racing Team на трассе этапа ралли-рейда "Шелковый путь"-2016 в Казани.
© AFP 2017 / Patrick Baz Пилоты Гарри Хант и Андреас Шульц на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.Пилоты Гарри Хант и Андреас Шульц на одном из этапов ралли Шелковый путь - 2016
© AFP 2017 / Patrick Baz
Пилоты Гарри Хант и Андреас Шульц на одном из этапов ралли "Шелковый путь"-2016.
© AFP 2017 / Baz PatrickОдин из этапов ралли "Шелковый путь", проходящий по пустыне Гоби.Один из этапов ралли Шелковый путь проходящий по пустыне Гоби
© AFP 2017 / Baz Patrick
Один из этапов ралли "Шелковый путь", проходящий по пустыне Гоби.
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