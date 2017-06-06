МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Грозненский футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат", такое решение принял совет клуба на основании обращений болельщиков, заявил агентству "Р-Спорт" генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров.

Грозненский клуб был создан в 1946 году, но название "Терек" носил с 1958 года.

"Совет клуба принял решение, отправили письмо в РФПЛ и главе республики с просьбой утвердить наше решение. И в ближайшее время клуб будет называться "Ахмат" Грозный. Лицензирование проходили как "Терек", но проблем с этим не будет. Надеемся, что до чемпионата все сделаем. Такое решение принято на основании обращений болельщиков", — заявил Айдамиров по телефону.

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