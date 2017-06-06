МВД советует ограничить продажу алкоголя у стадионов во время ЧМ-2018

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. МВД России рекомендовало властям регионов, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, ограничить продажу алкоголя в дни игр рядом со спортивными объектами, сообщил журналистам во вторник первый замначальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.