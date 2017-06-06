МВД советует ограничить продажу алкоголя у стадионов во время ЧМ-2018

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. МВД России рекомендовало властям регионов, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, ограничить продажу алкоголя в дни игр рядом со спортивными объектами, сообщил журналистам во вторник первый замначальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"Это компетенция местных органов власти (ограничение продажи алкоголя на территории проведения спортивных мероприятий — ред.). Мы в свою очередь им передали определенные рекомендации. Наши рекомендации заключаются в том, чтобы в дни проведения матчей и других крупных мероприятий в непосредственной близости от объекта (от 500 метров до 2 километров) была временно приостановлена продажа алкоголя в любой таре", — сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.